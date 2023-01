Luxemburg: Für eine vierköpfige Familie wird Wasser dieses Jahr 40 bis 80 Euro teurer

Es sind keine Unterstützungsmaßnahmen in Bezug auf den Anstieg der Wasserpreise vorgesehen. Editpress

Auch Leitungswasser ist vom allgemeinen Preisanstieg betroffen. In diesem Jahr ist mit einem Anstieg von rund 15 Prozent zu rechnen. «Dies entspricht einer Erhöhung von 0,2 bis 0,4 Euro pro 1000 Liter, je nach Gemeinde», erklärte Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) in einer Antwort des Parlaments. Für einen Vier-Personen-Haushalt macht das etwa 40 bis 80 Euro im Jahr aus, also etwa drei bis sechs Euro pro Monat. «Aus diesem Grund sind derzeit keine Unterstützungsmaßnahmen geplant.»

Joëlle Welfring fügt hinzu, dass man in Luxemburg für einen Liter Leitungswasser im Durchschnitt weniger als 0,5 Cent bezahlen würde. Für Wasser in Flaschen müsse man im Durchschnitt mindestens 0,5 Euro pro Liter, also das Hundertfache, ausgeben. «Ein Vier-Personen-Haushalt, der durchschnittlich zwei Liter Leitungswasser pro Tag trinkt, kann also jährlich 1.500 Euro sparen, wenn er kein Wasser in Flaschen kauft, sondern nur Leitungswasser trinkt», betonte die Ministerin. Anzumerken ist, dass die Ausgaben für Wasser (Trinkwasser und Brauchwasser zusammen) laut OECD weniger als drei Prozent der Gesamtausgaben eines durchschnittlichen Haushalts in Luxemburg ausmachen. «Dies ist einer der niedrigsten Prozentsätze in Europa», stellt sie fest.

Relativ geringe Auswirkungen auf landwirtschaftliche Betriebe

Was die landwirtschaftlichen Betriebe betrifft, gibt Joëlle Welfring an, dass die Auswirkungen des Anstiegs der Wasserpreise «relativ gering» sein werden. «Im Durchschnitt belaufen sich die Wasserkosten auf 3520 Euro pro Unternehmen und Jahr, alle Einrichtungen zusammengenommen», stellt die Ministerin fest. «Die 25 Prozent der Unternehmen mit den niedrigsten Wasserkosten zahlen durchschnittlich 728 Euro pro Jahr. Die 25 Prozent der Unternehmen mit den höchsten Wasserkosten zahlen im Durchschnitt 9346 Euro pro Jahr. Die Wasserkosten machen also nur etwas weniger als ein Prozent der gesamten Betriebskosten aus.»

Hinsichtlich der flankierenden Maßnahmen erinnert Joëlle Welfring daran, dass die Bewässerungsinfrastruktur im Rahmen der Investitionsförderung nach dem Landwirtschaftsgesetz subventioniert wird. Der reguläre Fördersatz beträgt 40 Prozent. Junglandwirte, Winzer und Gärtner können in den ersten fünf Jahren ihrer Tätigkeit einen Zuschlag von 15 Prozent erhalten. «Um die in Luxemburg stark defizitäre Gartenbauproduktion, die insbesondere mit dem Problem des Zugangs zu Wasser konfrontiert ist, zu unterstützen, soll der Beihilfesatz für Investitionen in Gebäude und Ausrüstungen in diesem Sektor künftig um 20 Prozent erhöht werden», so die Ministerin.