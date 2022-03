French Open : Für Errani wird ein Final-Märchen wahr

Sara Errani feiert den größten Erfolg ihrer Karriere. Dank eines Dreisatz-Siegs über die Australierin Samantha Stosur zieht sie in das French-Open-Finale ein.

Sara Errani ist überraschend die erste Finalistin der French Open 2012. Die 25-Jährige bezwang im Halbfinale die Australierin Samantha Stosur in drei Sätzen mit 7:5, 1:6, 6:3. Im Endspiel trifft sie nun auf die Siegerin der Partie zwischen Maria Scharapowa und Petra Kvitova.

Errani sorgt nicht nur für die dritte italienische Finalteilnahme in Roland Garros in Folge (2010 Siegerin Francesca Schiavone, 2011 Schiavone Finalistin), sondern stürmt mit dieser Leistung auch erstmals in die Top Ten. Sie wird ab Montag zumindest Nummer 10 der Welt sein.