Grenzgänger: Für Homeoffice- und Bürotage sind Nachweise erforderlich

Außerhalb von Pandemiezeiten können Grenzgänger in ihrem Wohnsitzland im Homeoffice arbeiten, ohne dass das Auswirkungen auf ihre Steuern hat – solange sie eine bestimmte Anzahl von Tagen nicht überschreiten. 19 Tage sind es für deutsche Arbeitnehmer in Luxemburg, 29 Tage für französische und 24 Tage für belgische. Für Belgier und Franzosen gelten bald 34 Tage.

Anwesenheit in Luxemburg nachweisen

In Belgien, Deutschland und Frankreich können die Steuerbehörden von einem Grenzgänger den Nachweis verlangen, dass er seine Tätigkeit in Luxemburg ausgeübt hat, um in seinem Wohnsitzland eine Steuerbefreiung für die aus Luxemburg stammenden Bezüge zu rechtfertigen. Ein Arbeitsvertrag und/oder eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Büro- und Homeoffice-Tage kann ausreichen. Manchmal werden bei Jobs, die auch aus der Ferne ausgeübt werden können, weitere Nachweise verlangt. In den letzten zehn Jahren hat die belgische Verwaltung sieben Kontrollmaßnahmen durchgeführt, die Tausende von Grenzgängern betrafen.