Jaguar XJ 220 : Für Jahre der weltweit schnellste Sportwagen

Der Jaguar XJ 220 hielt für acht Jahre den Nürburgring-Serienwagen-Rekord. Doch die Raubkatze kann sich auch zivilisiert benehmen.

Im sogenannten Samstag-Club werkelten Randle und seine Boys am Prototypen und wurden gerade einmal acht Stunden vor der offiziellen Präsentation anlässlich der Birmingham Motor Show am 18. Oktober 1988 fertig. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte kaum jemand den Supersportwagen gesehen und selbst die Jaguar-Bosse John Egan and Roger Putnam hatten nur eine Woche Vorlauf, um die Freigabe am Autosalon zu erteilen.