Streetworker : «Für Jugendgewalt gibt es keine Wunderlösung»

ESCH - Schlägereien zwischen Jugendlichen und Polizei, ein Toter in einem Luxemburger Club, Angriffe gegen Rettungskräfte: Kennen jugendliche Gewalttäter keine Grenzen mehr?

Blutige Spuren eines ganz normalen Samstagabend in Luxemburg: auf einem Parkplatz in Foetz kam es am morgen des 29. mai zu einer Massenschlägerei zwischen Polizeibeamten und Jugendlichen. (Bild: Drouchon/Mobile Reporter)

Mit dieser Frage hat sich L’essentiel Online an Erzieher in Esch-sur-Alzette gewandt. Charles Gasperi ist Sozialpädagoge und Leiter des Jugendinfopoint in Esch-sur-Alzette. Schlagzeilen in den Medien über jugendliche Gewalttäter, sieht Gasperi kritisch: «Gewalt ist ein Thema, das nicht nur Jugendliche betrifft. Wir müssen die betroffenen Ministerien ansprechen und gemeinsam Lösungen finden, die an den Ursachen des Phänomens wirken können. Nur auf Repression durch die Polizei zu setzen, wird uns nicht helfen.»

Marc ist seit zehn Jahren Erzieher in Esch-sur-Alzette und arbeitet eng mit Charles Gasperi zusammen: «Es gibt viele Problemfelder: Kinder, die von Alleinerziehenden betreut werden, die oft überfordert sind, Jugendarbeitslosigkeit und fehlende Zukunftsperspektiven. Die Jugendlichen geraten in eine Zwickmühle der Leistungsgesellschaft: Sie stehen zwischen mangelnder Bildung und erhöhtem Druck.»

Die Jugendlichen haben ein Problem mit der Polizei

Die Gründe für die Gewaltausbrüche der Jugendszene in Luxemburg hat vielfältige Ursachen. Charles Gasperi ruft zu einem neuen sozialen Dialog auf: «Man muss verschiedene Verantwortungsträger in der Regierung und in den Ministerien mit einbeziehen. Zu viele Jugendliche brechen ihre Schullaufbahn ab, viele Berufsausbildungszweige sind nur schwer erreichbar, und oft blicken wir auf zerrüttete Familienverhältnisse. Das alles zusammen führt bei Jugendlichen zu einer sehr niedrigen Hemmschwelle gegenüber Gewalt. Gewalt wird ein Ausdrucksmittel.»

Auf der Straße macht Erzieher Marc ähnliche Erfahrungen: «Wenn ein Arbeitsloser Jugendlicher auf einmal mit Drogendealerei reich wird und mehrere tausend Euro im Monat verdient, dann ist die Vorbildfunktion der Gesellschaft gleich null.»

«Anforderungen an Polizei in Clerf nicht mit Esch zu vergleichen»

Eine weitere Tendenz verschärft die Entwicklung noch zusätzlich: der Respekt der Jugendlichen gegenüber den Polizeibeamten des Landes ist verschwindend gering. Für Marc ist dies keineswegs überraschend: «Die Jugendlichen haben kein Vertrauen in die Polizei und auch keinen Respekt. Oft sind die Polizeibeamten noch jung, sehr jung. Sie sind kaum älter als 20 und bewaffnet. Obendrein bereitet sie ihre Ausbildung nur unzureichend auf einen urbanen Alltag vor, der aber das Umfeld der heutigen Jugend darstellt. Die Anforderungen an einem Polizeibeamten in Clerf sind überhaupt nicht zu vergleichen mit den Anforderungen an einen Polizeibeamter in Luxemburg-Stadt oder Esch-sur-Alzette.»

Jugendliche wollen auch respektiert werden

Charles Gasperi macht sich wenig Hoffnung: «Es gibt keine Wunderlösung für das Phänomen Jugendgewalt, alle Teile der Gesellschaft sind angesprochen und müssen sich beteiligen». Vorschläge gibt es viele und einige Ideen sind sogar einfach umzusetzen: «Wir könnten zum Beispiel für Jugendliche und Polizeibeamte ein Fußballturnier veranstalten. So lernt man sich kennen und schätzen. Das darf dann aber auch keine einmalige Sache sein, wir brauchen Kontinuität.»

Marc nennt ein Beispiel: «Am 25. und 26. Juni organisieren Jugendliche hier ein Fußballturnier zum Gedenken an Arnel. Sie wollen damit auch seine Hinterbliebenen unterstützen. Man sieht also: Jugendliche sind sehr wohl in der Lage sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, und das verdient Respekt.» Nicht so einfach wenn man aus einem Viertel wie Brill kommt, weiß Marc: «Viele behaupten einfach: dort wohnen nur Assoziale. Für viele Jugendliche, die ich betreue, ist das aber eine Heimat, die fühlen sich von solchen Äußerungen angegriffen.»