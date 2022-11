Kultur in Luxemburg: Für «Koma 21» arbeiten Mutter und Tochter zusammen

Ein Buch für junge Leute, das sie anspricht und in deren Sprache gehalten ist. Das war das Ziel Anja di Bartolomeos bei ihrem Roman. Der wird am kommenden Freitag bei den Walfer Bicherdeeg vorgestellt und am nächsten Tag veröffentlicht. Neben der Tätigkeit als Kommunikationsbeauftragte des CHdN ist Anja di Bartolomeo auch seit vielen Jahren Autorin. «Koma 21» ist ihr erster luxemburgisch-sprachiger Roman. Er ist in der Form des Tagebuchs einer jungen Frau gehalten. «Als Erwachsene ist es gar nicht so einfach, sich in eine 17-Jährige hineinzuversetzen. Ich habe daher eine Zusammenarbeit mit meiner Tochter Giulia gewagt, die 18 Jahre alt ist», erklärt di Bartolomeo.