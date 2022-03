Geschäfte in Russland : Für Luxemburg rollt der Rubel abwärts

LUXEMBURG – Die goldenen Zeiten für luxemburgische Firmen in Russland scheinen vorerst vorbei. Handelskammer-Chef Carlo Thelen erklärt die Hintergründe.

Wie groß ist die Sorge unter den luxemburgischen Unternehmen in Bezug auf ihre russischen Geschäfte?

Man spürt schon eine gewisse Verunsicherung. Zahlreiche Unternehmen, die in Russland tätig sind oder tätig werden wollen, haben Sorgen darüber geäußert, wie denn die Wirtschaftsbeziehungen nun weitergehen. Luxemburg hat sich in den vergangenen Jahren dank ausgezeichneter Aufbauarbeit der luxemburgischen Botschaft in Moskau, der Regierungsstellen und der Handelskammer eine gute Partnerschaft mit Moskau aufgebaut. Das Großherzogtum genießt in Russland einen hervorragenden Ruf, man sieht das ja zum Beispiel in der Industrie, in der Finanzwelt, im Bereich ICT, aber auch beim Tourismus. Aber nun riskiert dieser Aufwärtstrend abgebremst zu werden.