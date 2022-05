Mit Joe Jonas : «Für meine geistige Gesundheit» – Sophie Turner will nach England ziehen

Die Schauspielerin strebt eine dauerhafte Rückkehr in ihre Heimat an, um in der Nähe ihrer Familie zu sein. Ihren Mann muss sie von dieser Idee allerdings erst überzeugen.

1 / 8 Sie wünscht sich ein idyllisches Familienleben in England: Sophie Turner (26). Getty Images Zusammen mit ihrem Ehemann Joe Jonas (32) möchte sie dauerhaft in ihre Heimat zurückkehren. IMAGO/PA Images Der Musiker sei allerdings noch nicht vollständig von den Zukunftsplänen seiner Frau überzeugt. «Es braucht wohl noch einiges an Überzeugungsarbeit», sagt Turner zum Magazin «Elle UK». Instagram/sophiet

Sophie Turner will Amerika den Rücken kehren und zurück in ihre Heimat Großbritannien ziehen. Das verriet die Schauspielerin am Mittwoch in einem Interview mit dem britischen Magazin «Elle UK». «Ich vermisse England so sehr. Die Menschen, die Einstellung, einfach alles», sagt die 26-Jährige.

Ihr mentales Wohlbefinden sei ein zentraler Faktor dafür, warum Sophie auf die britische Insel zurückkehren möchte. «Ich liebe es wirklich, in Amerika zu leben, aber für meine geistige Gesundheit muss ich in der Nähe meiner Freunde und meiner Familie sein», so die 26-Jährige.

Essstörung und Hass im Netz

In der Öffentlichkeit zu stehen, habe einen großen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden der Schauspielerin. Besonders die Hass-Kommentare in den sozialen Netzwerken würden ihr zu schaffen machen. «Ich wünschte, ich hätte mich nie auf Social Media eingelassen. Es macht mich fertig», gesteht Turner. Besonders Kommentare zu ihrem Körperbild würden sie belasten. Ihren Instagram-Account deaktiviere sie deshalb regelmäßig.

Weiter offenbart Sophie: «Ich hatte lange Zeit mit einer Essstörung zu kämpfen. Mein Therapeut lebte bei mir im Haus, um konstant sicherstellen zu können, dass ich mit meinen Essgewohnheiten nichts Ungesundes anstelle.» Mittlerweile gehe es Tuner besser, sie sei noch in wöchentlicher Therapie. Ein Umzug nach England soll ihre Stabilität und Zufriedenheit weiter fördern.

Ehemann Joe Jonas und Tochter Willa sollen mitkommen

Ihren Ehemann Joe Jonas (32) und die gemeinsame Tochter Willa (1) möchte die «Game of Thrones»-Darstellerin nach England natürlich mitnehmen. «Ich überzeuge meinen Mann langsam davon, mit mir zurückzukehren», sagt die Schauspielerin. Weiter fügt sie an: «Ich fände es wundervoll, wenn meine Tochter die Bildung und das Schulleben bekommen könnte, das mich früher so glücklich gemacht hat.» England sei deshalb «das ideale Endziel» für ihre wachsende Familie.

Joe sei jedoch noch nicht vollständig von den Zukunftsplänen seiner Frau überzeugt. «Es braucht wohl noch einiges an Überzeugungsarbeit!», scherzt Sophie. Die Skepsis des Amerikaners könne sie verstehen. «Das Haus meiner Eltern ist wirklich der Inbegriff einer englischen Landschaft – inklusive Pferde, Schafe und Kühe.»

Sophie und Joe lernten sich im Jahr 2016 kennen und verlobten sich im Jahr darauf. 2019 heiratete das Paar, 2020 kam ihr erstes Kind Willa zur Welt. Nun erwartet das Ehepaar erneut Nachwuchs. «Darum geht es im Leben für mich – die nächste Generation großzuziehen», sagte die 26-Jährige abschließend im Interview. «Das Größte im Leben ist zu sehen, wie meine Tochter immer stärker wird. Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Familie bald erweitern wird.»