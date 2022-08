skurriler Job : Für RTL – Ochsenknecht darf Promis beim Sex zuschauen

Na, das kann ja was werden! RTL zeigt demnächst eine Reality-Show. In der Sendung dokumentieren Promi-Paare ihren gemeinsamen Alltag. Dazu gehören auch seeehr intime Momente. Das heißt, sie zeigen, was zum Beispiel nachts bei ihnen im Schlafzimmer passiert.