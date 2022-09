Luxemburg : Für sein Zuhause auf Zeit schrieb Edward den «Differdange Song»

Der Vorschlag von Saverio Rella ein Lied über Differdingen zu schreiben, war kein Zufall. Er hatte den unvergesslichen Auftritt der Band Depeche Mode in Oberkorn im Jahr 1982 vor Augen. In jenem Jahr, am 30. März, trat die britische Band im Rainbow Club auf. Doch was als normaler Auftritt geplant war, wurde zum Mythos: Durchgebrannte Sicherungen, technische Probleme, auf dem Boden sitzende Zuschauer und vieles mehr prägten die Show. Ein unvergessliches Erlebnis für Depeche Mode, die im selben Jahr ein Instrumentalstück auf der B-Seite der Single «The Meaning Of Love» mit dem Titel «Oberkorn» (It's A Small Town) veröffentlichten.