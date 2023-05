Inselbewohner im Südpazifik: Für sie ist Prinz Philip ein Gott – jetzt feiern sie die Krönung

Und so sangen und tanzten am Samstag Hunderte Männer, Frauen und Kinder in Baströcken, um die Krönung zu feiern. Britische Diplomaten überreichten den Insulanern ein gerahmtes Porträt von Charles III. als Symbol des gegenseitigen Respekts. Das Foto wird sich künftig einreihen in eine ganze Sammlung von inzwischen leicht vergilbten Fotos von Prinz Philip, die zu den wertvollsten Besitztümern der Prinz-Philip-Bewegung gehören.