Ecuador: Für tot erklärte Frau klopft gegen Sarg

Eine Frau, die scheinbar tot im Sarg lag, wachte in Ecuador während der Totenwache auf.

Eine für tot erklärte Frau in Ecuador ist zum freudigen Entsetzen ihrer Angehörigen in ihrem Sarg aufgewacht. Rund fünf Stunden nach Beginn der Totenwache für seine Mutter Bella Montoya in der Stadt Babahoyo hätten die Teilnehmer seltsame Geräusche aus dem Sarg gehört, sagte ihr Sohn Gilberto Barbera der Nachrichtenagentur AP. Als die Trauernden ihn dann geöffnet hätten, habe seine schwer atmende Mutter dringelegen.