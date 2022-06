«X-Factor»-Star trauert: «Für unsere Dani» – Tom Mann hält Gedenkfeier für verstorbene Verlobte ab

Die 34-jährige Mutter eines acht Monate alten Sohnes wollte eigentlich am 18. Juni ihren Verlobten Tom Mann heiraten. Doch am Morgen der Trauung starb Danielle Hampson.

Mit Picknickdecken versammelten sich Freunde und Familienmitglieder von Danielle Hampson am Sonntag in einem Park in Großbritannien. Das zeigt ein Schnappschuss, den ihr Verlobter Tom Mann in seiner Instagram-Story veröffentlichte. «Heute war für Dani», steht über dem Foto, das der 28-Jährige repostete. Hinter dem Zusammentreffen steckt jedoch ein trauriger Grund: Die 34-Jährige verstarb unerwartet vor rund einer Woche – und zwar nur Stunden, bevor das Paar in London den Bund fürs Leben schließen wollte.