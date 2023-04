Russland: Für US-Journalist Gershkovich sieht es nicht gut aus – und nicht nur für ihn 

1 / 11 Das Moskauer Stadtgericht. Hier wurde am Dienstag entschieden, dass Evan Gershkovich nicht aus der Untersuchungshaft in den Hausarrest entlassen wird. REUTERS Evan Gershkovich machte einen gefassten Eindruck. REUTERS Am Montag hatte ihn die US-Botschafterin Lynne Tracy im Gefängnis besucht. Es war das erste Mal seit der Verhaftung, dass ihr das erlaubt wurde. REUTERS

Erstmals seit der Sowjetzeit ist ein fest in Russland akkreditierter ausländischer Korrespondent unter dem Vorwurf der Spionage festgenommen worden. Evan Gershkovich vom «Wall Street Journal» war Ende März vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB festgenommen worden. Jetzt erschien der 32-Jährige in Moskau vor Gericht, um Einspruch gegen die verhängte Untersuchungshaft einzulegen.

Ohne Erfolg. Das Stadtgericht in Moskau entschied, dass die gegen den Reporter des «Wall Street Journal» bis zum 29. Mai verhängte Untersuchungshaft in Kraft bleibt. Inzwischen wurde Anklage wegen Spionage erhoben.

Moskau scheint ohnehin anderes vorzuhaben: So erklärte der russische Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow, ein Gefangenenaustausch sei nicht ausgeschlossen. Er könne aber erst in Betracht gezogen werden, wenn es ein Urteil gebe. Moskau war letztes Jahr ein Austausch-Coup gelungen, als die USA die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner gegen den in den USA gefangenen Waffenhändler Viktor But freikriegten.

Spionage – ein beliebter Vorwand

Dem «Wall Street»-Journalisten Gershkovich drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft. Ihm wird vorgeworfen, unter dem Deckmantel eines Medienschaffenden versucht zu haben, an geheime Informationen über eine russische Waffenfabrik zu gelangen. Gershkovich und die US-Regierung bestreiten die Anschuldigungen nachdrücklich.

«Spionage – das Äquivalent für russische Bürger ist Hochverrat – gehört zu den gravierendsten Straftatbeständen in Russland. Er ist gerade deshalb ein bei den Ermittlungsbehörden beliebter Vorwand», schreibt die NZZ. «Sind entsprechende Ermittlungen einmal in Gang gesetzt, muss der Beschuldigte mit monatelanger Untersuchungshaft, einem Prozess hinter verschlossenen Türen und der Aussicht auf eine jahrelange Lagerhaftstrafe rechnen.»

Russische Journalisten in Straflagern

In der vergangenen Woche stufte die US-Regierung Gershkovich als einen zu Unrecht inhaftierten Amerikaner ein, was bedeutet, dass ein spezialisiertes Büro des Außenministeriums die Führung bei der Bemühung um seine Freilassung übernimmt. Mit Paul Whelan, einem früheren Soldaten, sitzt ein weiterer Amerikaner seit gut vier Jahren unter dem Vorwurf der Spionage in einem russischen Straflager.

Erst am Montag hatte ein russisches Gericht den Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa wegen seiner Kritik am russischen Angriff auf die Ukraine zu 25 Jahren Haft verurteilt. Der russische Journalist und Militärbeobachter Iwan Safronow wurde letzten September wegen Hochverrats zu 22 Jahren Straflager verurteilt.

Die Haftstrafen für die Kreml-Kritiker sind drakonisch und erinnern an die Zeiten von Stalin. «Sie haben jede Scham abgelegt», sagt der russische Aktivist Oleg Orlow von der in Russland mittlerweile verbotenen NGO Memorial. «Sie machen, was sie wollen. Sie zeigen ganz offen, dass es kein Recht mehr gibt. Das Gesetz ist Willkür.»

Es wird immer schwieriger

«Wall Street»-Korrespondent Gershkovich, der seit 2017 in Russland arbeitet, war einer der wenigen amerikanischen Korrespondenten, die seit Kriegsbeginn noch in Russland geblieben waren. Ausländische Journalisten erhalten in Russland kaum mehr eine Akkreditierung, es sei denn, sie arbeiten schon seit Jahren dort. Und selbst wenn: Gesprächspartner zu finden, wird immer schwieriger.