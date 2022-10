Freizeit: «Fürs Spielen gibt es kein Höchstalter»

Die vergangene «Game On» zog 1500 Besucher in ihren Bann. Die Veranstalter hoffen auf einen ähnlichen Erfolg in diesem Jahr.

Wer Videospiele, Brettspiele, Puzzles oder Escape-Games mag, für den dürfte sich ein Besuch der «Game On», die am Samstag und am Sonntag in den Rotondes stattfinden wird, lohnen. Die Besucher, egal ob alleine, mit Familie oder Freunden unterwegs, können am Samstagabend an einem Pub Quiz, einem Yu-Gi-Oh!-Kartenturnier oder zahlreichen anderen Spielen teilnehmen. Außerdem werden Workshops zum Bemalen von Figuren und zum Game Design angeboten. Für die muss sich jedoch im Vorfeld angemeldet werden.