Nach erstem Auftritt : Fürst Albert gibt ein Gesundheitsupdate zu Charlène

Fürstin Charlènes Comeback nach langer Krankheit sorgte für viele Spekulationen. Nun gibt ihr Ehemann Entwarnung und kündigt weitere öffentliche Auftritte an.

Die Fürstenfamilie besuchte die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft, die am vergangenen Samstag in Monaco stattfand. Auffällig: Charlène wirkt auf den Fotos des Events teilnahmslos und nachdenklich, ihr Blick leer.

An der Seite von Fürst Albert (64) und den Zwillingen Jacques und Gabriella (beide 7) feierte Fürstin Charlène ihr öffentliches Comeback.

Nach monatelangem Aufenthalt in einer Spezialklinik wegen psychischer und physischer Erschöpfung scheint Fürstin Charlène zurück im royalen Dienst. Vergangene Woche überraschte die 44-Jährige mit ihrem Auftritt an der Seite ihres Mannes Fürst Albert und der Zwillinge Jacques und Gabriella (7) erstmals wieder bei einem offiziellen Termin. Die Fürstenfamilie besuchte die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft in Monaco.