Bereits im März 2014 ließ sich der 64-Jährige ein «gutartiges Muttermal» entfernt. Kurz danach zeigte sich Albert bei einem Rugby-Spiel in Frankreich mit einem großen Pflaster auf dem Kopf.

Erst kürzlich musste sich Monacos Oberhaupt einer Operation unterziehen. Ihm wurden am Vorder- und Hinterkopf Muttermale abgetragen. Auch an der Nase wurde er operiert.

Am 10. Dezember wurden Jacques und Gabriella von Monaco acht Jahre alt. Bevor die Zwillinge mit ihren Eltern, Fürst Albert und Fürstin Charlene (44), jedoch feiern konnten, gab es Grund zur Sorge. Das Oberhaupt der Grimaldi-Familie musste gemäß «Bunte» ins Krankenhaus und habe sich einem operativen Eingriff unterzogen.

Dem 64-jährigen Fürsten sollen am Vorder- und Hinterkopf Muttermale abgetragen, und Proben davon ins Labor geschickt worden sein. Auch an der Nase sei er operiert worden, heißt es. Was da genau operiert wurde und wie es Albert aktuell geht, ist nicht bekannt. Der Palast hat bislang noch kein Statement veröffentlicht. Das monegassische Volk soll sich dennoch große Sorgen machen. Kein Wunder, ist es doch mittlerweile der dritte Eingriff innerhalb weniger Jahre für den Fürsten.