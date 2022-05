Ehe-Deal : Fürstin Charlène bekommt 12 Millionen Euro – Albert die Kinder

Der Haussegen bei der Familie Grimaldi hängt etwas schief: Prinz Albert und Fürstin Charlène sollen einen Deal zur Trennung geschlossen haben. Demnach soll sie viel Geld und er die Obhut über die Kinder bekommen.

… will sie in die Schweiz ziehen, während die Kinder Jacques und Gabrielle bei Papa Albert bleiben.

Die lange Zeit gesundheitlich angeschlagene Fürstin Charlène von Monaco (44) ist seit einigen Wochen wieder zurück im Fürstentum. Zuvor hatte sie einen Zusammenbruch erlitten und verbrachte vier Monate zur Kur in der Schweiz, wie die «Bild»-Zeitung berichtet.

Doch über der Wiedervereinigung von Charlène mit ihrem Mann Albert (64) und den Kindern, den Zwillingen Gabrielle von Monaco (7) und Erbprinz Jacques, liegt ein Schatten: Offenbar hat das Paar bereits einen Deal geschlossen, in dem zumindest die räumliche Trennung der beiden zentral ist. So soll die Fürstin ihren Lebensmittelpunkt aus Monaco nach Genf verlegen, allerdings weiterhin für Repräsentationstermine an Alberts Seite erscheinen.