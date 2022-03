Nach langer Behandlung : Fürstin Charlène ist wieder in Monaco

Lange war sie krankheitsbedingt abwesend, nun ist die Fürstin wieder mit ihrem Mann und ihren Zwillingen vereint.

Nach mehreren Monaten in medizinischer Behandlung außerhalb Monacos ist Fürstin Charlène von Monaco endgültig in das Fürstentum zurückgekehrt. Nach Absprache mit ihren Ärzten werde die 44-Jährige ihre Erholung an der Seite ihres Mannes, Fürst Albert II., und ihren Kindern fortsetzen, teilte der Fürstenpalast am Samstag mit. In dem kommenden Wochen müsse sich die Fürstin noch «vollständig erholen», bevor sie ihre offiziellen Aufgaben nach und nach wieder aufnehme.