Nach nur einer Woche – Fürstin Charlène verlässt Monaco schon wieder

Nach ihrer Rückkehr nach Monaco soll Fürstin Charlène erneut in den Flieger steigen – und zwar Richtung Bern. (Archivbild)

Erst saß Fürstin Charlène mehr als ein halbes Jahr in Südafrika fest, dann begab sie sich aufgrund «körperlicher und emotionaler Erschöpfung» zur Behandlung in eine Klinik, wie Fürst Albert im Februar der französischen Zeitung «Paris Match» erklärte. Rasch machten Gerüchte um einen Aufenthalt in einer Schweizer Privatklinik die Runde. Letzte Woche gab es schließlich die langersehnte Wiedervereinigung mit ihrer Familie. Die 43-Jährige kehrte nach vier Monaten Behandlung zurück nach Monaco. Nun soll sie allerdings erneut ihre Koffer packen und einen Flieger besteigen – Richtung Bern!