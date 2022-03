Folge des Tsunamis : Fukushima-Müllinsel steuert auf US-Küste zu

Zweieinhalb Jahre nach dem verheerenden Tsunami in Japan treibt ein riesiger Trümmerberg auf dem Pazifischen Ozean Richtung USA. Er hat die Größe des Staates Texas.

Der neuste Bericht der Nationalen Ozean- und Atmosphärenverwaltung (NOAA) in den USA könnte sehr wohl als Plot für einen Hollywood-Film mit Bruce Willis dienen, doch diesmal meint es die Klimabehörde ernst: Auf dem Pazifik treibt derzeit ein riesiger Abfall-Klumpen, der so groß ist wie der US-Staat Texas – und bald auf das kalifornische Festland stoßen könnte.

Die Trümmer, die diese künstliche Insel gebildet haben, sind ein Teil der insgesamt fünf Millionen Tonnen Schutt, die am 11. März 2011 nach dem Tsunami in Japan im Meer verschwanden. Es sind Überreste von Häusern, Booten und Straßen. Etwa eine Million Tonnen des gesamten Treibgutes schwimmt nun über das Meer nordöstlich von Hawaii. Für die Flora und Fauna der US-Westküste könnten die im Müll enthaltenen Giftstoffe verheerende Folgen haben, schreibt die britische Zeitung «The Independent» .

Mit den jüngsten Beobachtungen haben sich die Befürchtungen der Bundesbehörde NOAA bestätigt. Im April 2012 hatte der Ozeanograph Curtis Ebbesmeye davon gewarnt, dass «eine Trümmerinvasion» an Land schwappen könnte. Damals musste der Frachter «Ryou-Un Maru», der sich nach dem Tsunami losgerissen hatte, von der US-Küstenwache mit einem Kanonenhagel versenkt werden. Der Kahn hatte herrenlos mit Strömung und Wind fast 8000 Kilometer über den Pazifik getrieben.

Immer wieder werden kleine Trümmerteile in Kanada und den US-Staaten Alaska, Washington, Oregon und Kalifornien angespült. Was als dichter Trümmer-Teppich in japanischen Gewässern begann, ist auf dem langen Weg durch Winterstürme auf eine riesige Fläche verteilt worden.