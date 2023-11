Fungiert als Rock: Für dieses Handtuch will Balenciaga 695 Euro haben

Bei Balenciaga gibt es jetzt einen Rock, den du so ähnlich wohl schon im Schrank hast.

Den Rock befestigt man mittels einer Schnalle und zwei Knöpfen, die sich an der Innenseite befinden.

Das Stück kostet 695 Euro und erinnert stark an ein Handtuch.

Das Teil kann man nun vorbestellen. Es ist für Männer und Frauen geeignet und wird in der Mitte der Taille mit zwei Knöpfen und einer verstellbaren Gürtelschnalle geschlossen. Zusammen mit deinen Handtüchern solltest du es allerdings nicht in die Wäsche werfen. Denn, obwohl es aus Baumwolle besteht, muss es laut den Reinigungsangaben von Balenciaga chemisch gereinigt werden.

Was hältst Du vom Handtuch-Rock?

«Ist das ein Scherz?»

Auf Tiktok sammeln sich Kommentare wie «Ist das ein Scherz?» und «Wow, irgendeine reiche Person wird das ernsthaft kaufen und sich in den Schrank hängen.» Andere freuen sich, dass sie so was ja schon längst im Schrank haben – Handtücher eben. Ein Kommentar lautet: «Ich denke mittlerweile, das ist ein soziales Experiment. Irgendetwas für einen Dokumentarfilm.»