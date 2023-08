«Funktionsfähig»?: Polizeidienststelle am Bahnhof steht unter großer Anspannung

Justizaffairen, ein Polizeikommissariat unter Druck und politisches Dauerfeuer mitten im Sommer: Nach den Enthüllungen über die Probleme der Polizeidienststelle am Luxemburger Hauptbahnhof, die wegen Personalmangels für eine Nacht geschlossen worden war, unternahm Henri Kox, Minister für innere Sicherheit (Déi Gréng) am Dienstag den Versuch, die Wogen zu glätten und erklärte in einem Nachtrag zu einer parlamentarischen Antwort an die CSV, dass die Polizeiwache «wieder funktionsfähig» sei.