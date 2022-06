70.000 Gäste erwartet : Fusion-Festival findet wieder in alter Größe statt

Mit viel Musik proben die Fusion-Macher einmal im Jahr auf einem Militärflugplatz den Ausnahmezustand. In den vergangenen beiden Jahren wurden sie dabei ausgebremst. Nicht so dieses Jahr.

Nach zwei Jahren kehrt das Fusion-Festival in alter Form zurück auf den früheren Militärflugplatz in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte). «Wir freuen uns sehr, endlich wieder ein echtes Fusion Festival feiern zu können», sagte vorab ein Festivalsprecher. Nachdem die Fusion wegen Corona 2020 abgesagt wurde und 2021 in Form drei kleinerer Festivals stattfand, werden ab Mittwoch (29.6.) wieder bis zu 70.000 Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Die Besucher erwarten bis Sonntag (3.7.) etwa 1150 Acts und 40 Bühnen. Das Festival gilt als eines der größten alternativen Musik- und Theaterfeste Europas. Die Karten sind wie üblich längst ausverkauft.