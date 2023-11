Fußball/BGL Ligue: Auch Swift kann Düdelingen nicht aufhalten

Dudelange ist nicht mehr aufzuhalten. Am Sonntag gelang F91 ein großer Coup, als es Hesperingen am 12. Spieltag der BGL Ligue im Jos-Nosbaum-Stadion mit 1:0 besiegte. Das Team des amerikanischen Trainers Jamath Shoffner entschied die Partie durch einen Treffer von Edis Agovic kurz nach einer Stunde zum 1:0 (65.).

Der offensive Mittelfeldspieler, der an der Strafraumgrenze allein gelassen wurde, verwertete eine Flanke von Samir Hadji von der rechten Seite und bescherte seinem Team einen symbolträchtigen Sieg gegen seinen ehemaligen Trainer.

Vier Siege in Folge

Nach drei Spielzeiten in Düdelingen hatte sich Carlos Fangueiro im Sommer für einen Wechsel zu Swift entschieden und einige seiner Stammspieler wie Charles Morren, Dejvid Sinani oder Aldin Skenderovic mitgenommen. Trotz der vielen Neuzugänge kommen die Hesperinger bisher nur langsam in Fahrt: Von den letzten vier Ligaspielen konnte nur eines gewonnen werden.

In Düdelingen hingegen läuft alles rund, nachdem das Budget im Sommer um 40 Prozent gekürzt worden war und zahlreiche Stammspieler den Verein verlassen hatten. Mit einer Serie von vier Siegen in Folge in der Meisterschaft hat F91 den heutigen Gegner überholt und steht nun auf Platz zwei der BGL Ligue – drei Punkte hinter dem FC Differdingen, der Petingen mit 2:0 besiegte.