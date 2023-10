Fußball-Bundesliga: Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei Saar-Kickern auseinander

Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga wurde die SV Elversberg von Fußball-Fans und Medien als «Dorfverein» verunglimpft. Das Saar-Team habe in diesen Sphären nichts zu suchen und werde direkt wieder absteigen. Und auch in Elversberg selbst hieß es, dass allein der Klassenerhalt das Saisonziel sein könne. Stattdessen hat die SVE einen regelrechten Lauf und wirbelt Deutschlands zweithöchste Spielklasse weiter auf. Das Team von Trainer Horst Steffen bezwang Eintracht Braunschweig am Freitagabend verdient mit 3:0 (2:0). Die Saarländer sind nun schon seit sechs Partien ungeschlagen und holten dabei 14 von 18 möglichen Punkten.

Ganz anders die Lage beim Saar-Rivalen aus der Hauptstadt: Der mit Aufstiegsambitionen in die Drittliga-Saison gestartete 1. FC Saarbrücken musste am Sonntag einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Bei Rot-Weiss Essen verloren die Blau-Schwarzen am Sonntag mit 1:2 (1:2). Nach nur drei Saisonerfolgen in elf Spielen und 14 Punkten liegt der Beinahe-Aufsteiger in die 2. Liga der vergangenen Spielzeit nur auf dem 15. Tabellenrang.