Luxemburg hofft weiter auf ein Fußballwunder. Trotz einer beinahe aussichtslosen Position in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 nach der 0:1-Niederlage gegen die Slowakei vor einem Monat, hegen die Rout Léiwen noch Hoffnungen auf den zweiten Platz in Gruppe J. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Mannschaft von Luc Holtz ihre letzten beiden Spiele gewinnen: heute Abend um 20.45 Uhr gegen Bosnien-Herzegowina im Luxemburger Nationalstadion und am Sonntag in Liechtenstein. Gleichzeitig müssen sie hoffen, dass die Slowakei gegen Island zu Hause und in Bosnien-Herzegowina keine Punkte holt.