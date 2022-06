Transfer fix! : Fußball-Europameister Chiellini geht zu Los Angeles FC

Europameister Giorgio Chiellini wechselt zum Ende seiner aktiven Fußballerkarriere in die USA.

Der Abwehrspieler läuft künftig für den Los Angeles FC in der Major League Soccer (MLS) auf, wie er am Montag bestätigte. In einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen zeigte sich der 37-Jährige in Vereinskleidung der Kalifornier und schrieb dazu: «Das nächste Kapitel.» Chiellini hatte Anfang Juni sein letztes Länderspiel für die «Azzurri» bestritten, nachdem er zuvor Abschied vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin genommen hatte.