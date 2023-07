«352 ‹Dräi Fënnef Zwee›»: Fußball-Festival verbindet Sport und Kultur

Am 1. und 2. Juli findet in Düdelingen das «352 Football Festival» statt.

Die beiden ehemaligen Kollegen und Fußballfans, Luca De Iullis und Bryan Marcolino, haben ein Projekt auf die Beine gestellt, das es so bislang noch nicht im Großherzogtum gegeben hat. Am heutigen Samstag und morgigen Sonntag findet in Düdelingen, am Standort «NeiSchmelz», das kostenfreie «352 Football Festival» statt – ein Event, das soziale, kulturelle und sportliche Aktivitäten verbindet.