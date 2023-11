Fußball: Frist für EM-Ticket-Verlosung läuft ab

Die erste Verkaufsphase der Tickets für das Turnier 2024 endete am 26. Oktober.

Am morgigen Dienstag sollen die Fußball-Fans spätestens den Bescheid bekommen, ob sie Tickets für die EM 2024 in Deutschland ergattert haben. Wegen der deutlich das Angebot übersteigenden Nachfrage in der ersten Verkaufsphase im Oktober musste gelost werden.