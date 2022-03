Die Zukunft des Sports : Fußball für echte Männer

Heulsusen à la Ronaldo haben hier nichts zu suchen. Bei Ultimate Tazer Ball wird mit harten Bandagen gekämpft – und mit Elektroschock-Pistolen.

«Das tut weh», so ein Spieler, «deshalb werden die Dinger ja auch von den Cops benutzt.» Im YouTube-Video, das bereits mehr als eine Million Mal gesehen wurde, setzen sich die Spieler ähnlich wie Wrestler in Szene, Trash-Talk inklusive.

Noch steckt UTB in den Kinderschuhen. Die Liga umfasst bisher nur vier Teams: Toronto Terror, Philadelphia Killawatts, San Diego Spartans und Los Angeles Nightlight. Liga-Gründer Eric Prum aus Kalifornien ist sich seiner Sache aber sicher und will zusammen mit seinem deutschen Businesspartner Erik Wunsch das Sensations-Game zu einem internationalen Sport machen. Den Anfang machen sie mit einem Turnier in Bangkok am 2. und 3. März.