Freundschaftsspiel: Luxemburg erkämpft sich Unentschieden gegen Ungarn

Der Luxemburger Legionär Leandro Barreiro hat sich beim DFB-Spiel gegen den VfB Lübeck erneut von seiner Glanzseite gezeigt. Das obwohl die erste Halbzeit nicht perfekt verlief. Bereits nach fünf Minuten gelang dem Spieler von Mainz 05 ein Torschuss, der jedoch ins Aus ging. In der 39. Minute kommt ihm Abwehrspieler Tommy Grupe in die Quere, der für sein Foul am Luxemburger Gelb sieht. Vier Minuten später dann die große Chance. Barreiro überspielt die hoch gestaffelte Abwehrkette der Lübecker mit einem Streckpass für Ingvartsen. Der Verteidiger umspielt Kastenhofer und setzt den Ball gekonnt an Kirschke vorbei ins Tor. Nachdem das 1:0 bereits in der 16. Minute fiel, steht es nun 2:0.