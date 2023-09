Fußball in Luxemburg: Rassistische Beleidigung soll Ausschreitungen ausgelöst haben

Am Tag nach dem sechsten Spieltag der Ehrenpromotion ist das Match der US Rumelange und des FC Blô-Weiss Medernach noch immer Gesprächsthema – allerdings weniger wegen des 3:2-Sieges der Rümelinger Mannschaft, vielmehr richten sich die Blicke auf, das, was sich am Spielfeldrand abgespielt hat. Absperrungen wurden umgerissen, zwischen Spielern und Zuschauern flogen die Fäuste.