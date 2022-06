Wegen Teilnahme an Dating-Show: Fußball-Legende sorgt sich um seine Tochter

Fast sprachlos macht es Owen nun allerdings, dass seine Tochter Gemma (19) ab Montag an der Dating-Reality-Show «Love Island» teilnimmt. «Es ist wahrscheinlich der schlimmste Albtraum eines Vaters, aber was auch immer sie tun will, man muss sie unterstützen. Ich habe schon viel darüber gehört», so der 42-Jährige gegenüber ITV News.

«Papa unterstützt mich»

Bei «Love Island» lebt Gemma Owen zusammen mit mehreren Männern in einer Villa. Ein Umstand, der Papa Owen nicht happy macht. «Ich würde nicht sagen, dass er begeistert darüber war, aber er unterstützt mich bei allem, was ich mache», erzählt Gemma dem «Mirror».

Vorbild Kylie Jenner

«Meine Eltern vertrauen darauf, dass ich nichts tue, was sie in Verlegenheit bringt, also glaube ich nicht, dass ich in der Villa Sex haben würde», erzählt die 19-Jährige weiter. Gegenüber «Stoke Sentinel» führte die leidenschaftliche Dressurreiterin dann noch weiter aus, welche Pläne sie mit der Teilnahme an der Trash-TV-Show verfolgt.