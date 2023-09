Fußball: Mutter von England-Profi Harry Maguire kritisiert Medien und Fans

Die Mutter des englischen Fußball-Nationalspielers Harry Maguire hat Fans, TV-Kommentatoren und Medien für den Umgang mit ihrem Sohn scharf kritisiert. «Ich verstehe, dass es in der Fußballwelt ein Auf und Ab gibt, positive und negative Dinge», schrieb Zoe Maguire-Wilkinson auf Instagram, «aber was Harry abbekommt, geht weit über den «Fußball» hinaus.»

Abwehrspieler Maguire befindet sich schon länger in einer Formkrise. Bei seinem Club Manchester United hat der 30-Jährige seinen Stammplatz und die Kapitänsbinde verloren. In Internet-Memes und Schmähgesängen machten sich Fußballfans zuletzt immer wieder über ihn lustig. «Was da ohne Grund aufgebaut wurde, ist nicht hinnehmbar», so Maguire-Wilkinson. «Für mich als Mutter ist das Maß an negativen und beleidigenden Kommentaren, die mein Sohn von Fans, TV-Experten und Medien abbekommt, schändlich und inakzeptabel.»