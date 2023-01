Ehefrau findet ihn: Fußball-Nationalheld wird von eigenen Hunden totgebissen

In seiner Heimat Sambia war er ein Fußball-Nationalheld.

In dieser Woche verstarb der ehemalige sambische Fußballstar Philemon Mulala. Er wurde 60 Jahre alt. Wie mehrere Medien des Landes berichten, sei er von seinen eigenen Hunden angefallen worden und in der Folge seinen schweren Verletzungen erlegen. Seine Frau soll ihn nur noch leblos im Garten ihres Hauses in Südafrika aufgefunden haben.