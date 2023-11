Fußball: Rout Léiwen ziehen trotz 4:1-Sieg als Verlierer vom Platz

«So lange wir rechnerisch eine Chance haben, wollen wir sie voll ausschöpfen», hatte Luc Holtz vor dem Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina erklärt. Und zunächst sah es am Donnerstagabend auch so auch, als seien die Hoffnungen des Luxemburger Trainers nicht ganz unbegründet. Bereits in der 6. Spielminute brachte Mathias Olesen die Hausherren im Nationalstadion in Führung, gut zehn Minuten später sorgte Orri Oskarsson im Parallelspiel für die Führung Islands gegen die Slowakei, die mit den Roude Léiwen um den zweiten Tabellenplatz der Gruppe J und der damit einhergehenden direkten Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland rivalisiert.