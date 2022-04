Boca-Juniors-Profi Eduardo Salvio : Fußball-Star überfährt Ex-Frau und flüchtet

Eduardo Salvio ist auf der Flucht. Der 31-jährige Argentinier soll seine Ex-Frau überfahren haben. Sie wurde dabei verletzt.

Am frühen Donnerstagmorgen spielten sich argentinischen Medienberichten zufolge dramatische Szenen in Puerto Madero, einem Stadtteil von Buenos Aires, ab. Magali Aravena, die Ex-Frau des Star-Kickers in Diensten der Boca Juniors, suchte das Gespräch mit dem Fußball-Star, wollte ihn in dessen Wohnung aufsuchen. Allerdings fand sie den 31-Jährigen in seinem Auto – mit einer anderen Frau.