WM in Katar: Saudiarabische Spieler kriegen Rolls Royce vom König geschenkt

Der Autokonzern Volkswagen will an seinem Sponsoring des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) festhalten und hat in der Debatte um die «One Love»-Binde Kritik am Weltverband Fifa geübt. «Wir beabsichtigen nicht, unser Sponsoring zu beenden», erklärte das Unternehmen mit Sitz in Wolfsburg am Dienstag auf Anfrage. «Es gab beim DFB in den letzten Monaten viele gute Entwicklungen. Und wir wollen auch zukünftig mit dem DFB gemeinsam an positiven Veränderungen im Fußball insgesamt arbeiten.»