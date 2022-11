WM 2022 in Katar: Aus für «One Love»-Binde – Verbände beugen sich der Fifa

Der verletzte Bayern-Superstar Sadio Mané hat Afrikameister Senegal kurz vor dem WM-Start gegen die Niederlande am heutigen Montag (17.00 Uhr MEZ) Mut zugesprochen. «Ich bin sicher, dass die Löwen über sich hinauswachsen und alle Spiele als echtes Finale angehen werden», schrieb Afrikas Fußballer des Jahres auf Instagram. Mané hatte sich in der Bundesliga am rechte Wadenbeinköpfchen verletzt und war am vergangenen Donnerstag in Innsbruck operiert worden. Der 30-Jährige fällt für die komplette WM aus.