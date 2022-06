Großbritannien : Fußballer Zouma muss nach Misshandlung seiner Katze 180 Sozialstunden ableisten

Der französische Fußball-Nationalspieler Kurt Zouma muss wegen der Misshandlung seiner Katze 180 Sozialstunden ableisten. Ein Londoner Gericht verurteilte den 27-jährigen Spieler des englischen Erstliga-Vereins West Ham United am Dienstag wegen Tierquälerei.

Der französische Fußball-Nationalspieler Kurt Zouma muss wegen der Misshandlung seiner Katze 180 Sozialstunden ableisten. Ein Londoner Gericht verurteilte den 27-jährigen Spieler des englischen Erstliga-Vereins West Ham United am Dienstag wegen Tierquälerei. Zouma darf zudem fünf Jahre lang keine Katzen halten und muss umgerechnet mehr als 10.000 Euro an Gerichtskosten zahlen. Der Franzose hatte sich im Prozess schuldig bekannt, seine Katze getreten und geschlagen zu haben.

Der Fall war im Februar durch ein Video im Onlinedienst Snapchat bekannt geworden. Zoumas Bruder Yoan hatte den Fußballstar dabei gefilmt, wie er seine Katze in seinem Haus in einem Londoner Vorort verfolgte, ihr einen Fußtritt versetzte, einen Schuh nach ihr warf und ihr dann noch auf die Schnauze schlug. Im Hintergrund war Gelächter zu hören, im Vordergrund waren lachende Emojis auf die Videobilder gelegt.

Zouma bedeauert sein Verhalten

Die Tierschutzorganisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) hatte die Klage gegen die beiden Brüder eingereicht und Zoumas zwei Katzen in Obhut genommen. Zouma hatte sich schon vor dem Prozess öffentlich für den brutalen Umgang mit seinem Haustier entschuldigt. Für sein Verhalten gebe es «keine Entschuldigung», erklärte er im Februar in einer schriftlichen Stellungnahme. Er bedauere sein Verhalten «aufrichtig».