Lange verboten: Fußballerin schreibt WM-Geschichte – Mit ihrem Hidschab

Nouhaila Benzina sorgt im Spiel gegen Südkorea für ein Novum. Und das nicht nur, weil die Marokkanerin Teil des ersten arabischen Frauen-Teams ist, das bei einer Frauen-WM startet und historische drei Punkte einfährt. Die Fußballerin ist die erste Spielerin, die an einer Weltmeisterschaft einen Hidschab, also ein islamisches Kopftuch, trägt.

Wegen Erstickungsgefahr war Hidschab verboten

Brisant: Der Hidschab war von der Fifa nicht immer erlaubt. 2011 wurde zum Beispiel das iranische Fussball-Frauenteam wegen der Kopftücher vom Olympia-Qualifikationsspiel in Jordanien ausgeschlossen. Die Fifa führte «Gesundheits- und Sicherheitsbedenken» an. So begründete der Verband, dass eine Erstickungsgefahr vorliege. Helal: «Das Verbot hat den muslimischen Frauen, insbesondere denen, die Hidschabs tragen, eine starke Botschaft vermittelt, nicht dazuzugehören.»

Alles gut also? Nicht ganz. Zuletzt kam es in der Sportwelt auch zu Rückschlägen – etwa in Frankreich. Beim Nachbarn hat das höchste Verwaltungsgericht erst in diesem Frühling das Schleierverbot auf dem Fußballfeld bestätigt.