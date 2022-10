Angriff in Italien: Fußballprofi sah, wie der Angreifer einem Mädchen in den Hals stach 

In Mailand ist es am Donnerstagabend in einem Einkaufszentrum zu einer Messerattacke gekommen. (Symbolbild)

Arsenals Abwehrspieler Pablo Marí, der momentan an die AC Monza verliehen ist, wurde bei einem Messerangriff in einem Supermarkt am Donnerstagabend in Mailand verletzt. Der 29-Jährige ist nach der Attacke in ein Spital gebracht worden. Dies teilte sein Verein noch am Abend mit. Marí wurde vom Täter am Rücken verletzt, schwebe aber nicht in Lebensgefahr.