Virtuelle Hochzeit : Fußballstar Kevin-Prince Boateng heiratet auf dem Mond

Der Fußballer Kevin-Prince Boateng heiratete kürzlich seine Verlobte Valentina Fradegrada in Italien. Das Ja-Wort gaben sich die beiden aber auch auf dem Mond – mitten im Metaverse.

Vorher hat sich das Paar jedoch in Italien das Ja-Wort gegeben.

So sah die Hochzeit von Boateng im Metaverse aus. Die drei Hunde waren ebenfalls auf dem virtuellen Mond anwesend.

Ist das die erste offizielle Hochzeit im Metaverse weltweit? Ganz klar ist das nicht, doch bei bekannten Promis und Sternchen scheint es ein Novum zu sein. Der Fußballer Kevin-Prince Boateng heiratete Influencerin und Bikini-Model Valentina Fradegrada. Die Hochzeit fand neben einem traditionellen Fest in Italien auch, im kleineren Kreis, auf dem Mond statt.

Das Metaversum umfasst auch die Idee der Dezentralität, soll also unabhängig von anderen Tech-Firmen sein. Daher sollen in Zukunft viele Elemente im Metaversum auf Blockchain basieren – dazu gehören etwa NFTs (non-fungible-tokens) und Kryptowährungen.

Unter dem Metaversum versteht man hauptsächlich virtuelle Welten, in denen Nutzer mit Hilfe von Geräten wie der Virtual-Reality-Brille eintauchen können und immersiv mittels Avatar miteinander interagieren können – quasi eine Schnittstelle zwischen physischer Realität und Virtualität. Der Begriff wurde vom Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wiederbelebt, der den Namen seines Konzerns ebenfalls anpasste und in Meta umtaufte.

Was ist das Metaversum?

Ein NFT als Ticket

Ein solcher Zugang zur Hochzeit kostete rund 50 US-Dollar und war mit der Kryptowährung Ethereum zahlbar. Laut der italienischen Vanity Fair sollen die Einnahmen an eine Stiftung für Familien in Not gehen, welche Fradegrada gehört. Boateng ist aktuell beim Berliner Klub Hertha BSC unter Vertrag. Mit Fradegrada hat er nun bereits seine dritte Ehe.