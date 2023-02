Luxemburg : Fußgänger in Düdelingen von Bus erfasst – schwer verletzt

DUDELINGEN – In Düdelingen wurde ein Mann am Donnerstagnachmittag von einem Bus angefahren und schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Fußgänger wollte die Route de Volmerange in Düdelingen überqueren. Dabei habe er einen Bus übersehen, der gerade losfuhr. Daraufhin sei es zu einem heftigen Zusammenstoß gekommen, so die Police Grand-Ducale weiter.