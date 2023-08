Luxemburg: Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall

Das 71-jährige Unfallopfer erlag in der Nacht auf Dienstag seinen schweren Verletzungen.

Am Montagabend ist es in der Ettelbrücker Avenue des Alliés zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge gekommen. Wie die Police Grand-Ducale am heutigen Mittwoch erklärt, wurde ein 71-jähriger Mann beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst.