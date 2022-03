Unfall in Mersch : Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

MERSCH - Am Dienstagmorgen ist eine Fußgängerin in Mersch auf einem Zenbvrastreifen angefahren worden. Sie wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Eine Fußgängerin hat am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr leichte Verletzungen erlitten, als sie in Mersch auf einem Zebrastreifen angefahren wurde. Der Unfall ereignete sich an der Eisenbahnbrücke im Zentrum von Mersch. Der Zustand der Frau war nach Aussage eines Leserreporters vor Ort kritisch. Laut Polizei «erlitt die Person nur leichte Verletzungen».