Von Lieferwagen erfasst : Fußgängerin stirbt bei Verkehrsunfall in Tandel

TANDEL – Eine 65-jährige Diekircherin ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Kleinkind, das sie begleitet hatte, trug leichte Verletzungen davon.

In Tandel ist am Donnerstagmittag eine Fußgängerin durch einen Verkehrsunfall zu Tode gekommen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Abend mit. Gegen 14 Uhr sei die 65-Jährige aus Diekirch von einem manövrierenden Lieferwagen erfasst und schwer verletzt worden. Sie starb demnach noch vor Ort an ihren Verletzungen. Ein Kleinkind, das mit der Verstorbenen unterwegs war, sei bei dem Unfall leicht verletzt worden.