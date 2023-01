Luxemburg : Fußgängerin wird in Remich lebensgefährlich verletzt – Fahrer ist auf der Flucht

REMICH – Gegen Mitternacht ist eine Frau bei einem Autounfall lebensgefährlich verletzt worden. Die Verletzte wurde vor Ort notärztlich versorgt, der Unfallverursacher soll in Richtung Deutschland geflüchtet zu sein.

Gegen Mitternacht ist eine Fußgängerin in Remich von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolfoto) Archivbild

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben mehrere Zeugen gegen Mitternacht einen Unfall auf der Place du Marché in Remich gemeldet, wie die Police Grand-Ducale am Sonntag mitteilt. Eine Frau soll demnach von einem Auto angefahren worden sein. Die Fußgängerin wurde noch vor Ort notärztlich versorgt, schwebt laut Pressemeldung noch in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige begann Fahrerflucht.

Die großherzogliche Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Fahrer ein und informierte die deutschen Kollegen, da der Verdacht bestehe, der Täter sei in Richtung Deutschland geflüchtet. Zudem wurde die Staatsanwaltschaft informiert und die Spurensicherung seitens des Mess- und Erkennungsdienstes angefordert. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Straße komplett gesperrt.

Nach einiger Zeit wurden die Fahndungsposten aufgehoben und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Es wurden Ermittlungen bezüglich des Unfallverursachers eingeleitet.

Führerscheinentzug und Festnahme nach Diebstahl

Während der Verkehrsregelung in Remich wurden die Polizeibeamten auf einen Fahrer aufmerksam, welcher die Verkehrsanweisungen missachtete und seine Fahrt fortsetzte. In der Rue Dicks konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Der zulässige Alkohol-Höchstwert wurde bei ihm um mehr als das Doppelte überschritten. Sein Führerschein wurde noch vor Ort entzogen.

In Bonneweg wurde der Polizei am Samstag gegen 17.30 Uhr ein Diebstahl gemeldet. In der Rue de l'Hippodrome soll dem Opfer sein Mobiltelefon entwendet worden sein. Nachdem die Polizei die Täterbeschreibung entgegengenommen hat, wurde eine sofortige Fahndung eingeleitet.

Kurz darauf trafen die Beamten einen Mann an, der auf die Personenbeschreibung passte. Sie riefen die Nummer des gestohlenen Telefons an, woraufhin es neben dem Verdächtigen anfing zu klingeln. Der Mann gestand die Tat und wurde auf Anforderung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Am Sonntagmorgen wurde er dem Untersuchungsrichter vorgeführt.