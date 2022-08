Klimawandel : G20-Gastgeber Indonesien fordert zu Zusammenarbeit gegen Erderwärmung auf

Indonesien hat bei einem Treffen von Umweltministern der G20 auf Bali davor gewarnt, dass der Planet ohne eine Zusammenarbeit gegen die Erderwärmung in «unbekanntes Terrain» katapultiert werde.

Siti Nurbaya Bakar (Monitor), Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, spricht zur Eröffnung des G20-Umwelt- und Klimatreffens in Nusa Dua.

«Globale Umweltprobleme erfordern globale Lösungen», sagte die indonesische Umweltministerin Siti Nurbaya Bakar am Mittwoch in ihrer Eröffnungsrede und führte aus, dass die Zukunft der Erde sonst gefährdet sei. Indonesien hat derzeit den Vorsitz in der Gruppe zwanzig wichtiger Industrie- und Schwellenländer.